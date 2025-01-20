Названа основная цель перехода домов в Подмосковье на электронное голосование

Главная цель электронного голосования в домах — недопущение фальсификаций и исключение незаконной смены управляющих компаний, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Главная цель — недопущение фальсификаций и исключение незаконной смены управляющих компаний. Электронный протокол позволяет сократить сроки внесения данных в реестр до пяти рабочих дней. Он формируется автоматически в системе ГИС ЖКХ, исключая необходимость дополнительных проверок. Это обеспечивает прозрачность процедуры, а также оптимизирует сроки и качество выборов управляющей компании», – сказал Мурашов совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Он напомнил, что в настоящее время есть четыре варианта голосования для жителей:

Через сайт федеральной системы ГИС ЖКХ; Через мобильное приложение «Госуслуги дом», связанное с системой «Госуслуги»; Через администратора, который сканирует бумажный бюллетень и вносит его в систему ГИС ЖКХ; Через МФЦ, где житель может проголосовать электронно в системе ГИС ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение выстроить прозрачное и устойчивое общение управляющих компаний с жителями.

«Смысл в устойчивых, прозрачных коммуникациях управляющих компаний с жителями. Вы знаете, что история этих отношений, а главы знают как никто другой, очень сложная», — сказал Воробьев.