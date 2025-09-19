сегодня в 18:41

Научный совет при МинЖКХ Подмосковья оценил 10 технологий в области водоснабжения

На научно-техническом совете министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ведущие деятели отрасли рассмотрели наработки по оптимизации работы комплекса ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

Капитальный ремонт очистных сооружений в деревне Гололобово Зарайска:

проект предусматривает создание современного комплекса очистных сооружений из монолитного железобетона с двумя технологическими линиями. Будут внедрены многоступенчатая система очистки включая механическую очистку, биологическую очистку с удалением азота и фосфора, доочистку и ультрафиолетовое обеззараживание. Особое внимание уделено энергоэффективности и автоматизации процессов.

Строительство очистных сооружений в Наро-Фоминске:

проект уже имеет положительное заключение государственной экспертизы и включен в государственную программу на 2025-2027 годы. Технологическая цепочка включает современные решения: двухступенчатую механическую очистку, биологическую очистку, доочистку на дисковых фильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в деревне Жуковка в Одинцовском округе:

проект предполагает полную замену 945 метров трубопроводов на современные полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой. Применение технологии горизонтально-направленного бурения минимизирует разрытие дорожного покрытия и сокращает сроки работ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее отметил, что каждое решение и предложение оценивается по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности и соответствия особенностям Московской области.

Всего на экспертную оценку было представлено 8 проектов с общим охватом населения свыше 900 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.