Нарушителей чистоты в Подмосковье обязали выполнить все предписания через суд

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 196 судебных процессах. В том числе 4 судебных иска было подано с целью понуждения управляющих компаний к устранению недочетов в своей работе, сообщает пресс-служба ведомства.

Все требования судом удовлетворены. Теперь нарушителям предстоит в установленные сроки исполнить все предписания, после чего пройти повторную проверку инспекторского состава министерства.

Также положительные решения были вынесены судом еще по 25 исковым заявлениям. Производство по остальным делам в настоящий момент продолжается в судебном порядке.

Обращение в суд — это вынужденная мера борьбы с недобросовестными управляющими организациями. В этом случае выполнить свои прямые обязательства их обяжут в судебном порядке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.