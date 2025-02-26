Нарушителей чистоты в Подмосковье обязали выполнить все предписания через суд
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 60 судебных процессах за неделю. В том числе 12 исков было подано с целью устранения управляющими организациями недочетов в обслуживании жилого фонда, сообщает пресс-служба ведомства.
Большего всего нарушений были связаны с:
- нарушением окрасочного слоя стен в местах общего пользования МКД;
- подтоплениями и отсутствием уборки отходов в подвалах;
- ремонтом козырьков и водостоков;
Обращение министерства в суд — это вынужденная мера борьбы с недобросовестными организациями. Теперь выполнить свои прямые обязательства нарушителей принудит суд.
Теперь нарушителям предстоит в установленные сроки исполнить все предписания, после чего пройти повторную проверку инспекторским составом министерства.
В ходе судебных процессов сотрудники министерства контролируют вступление в законную силу решений и отстаивают эти решения в судах вышестоящих инстанций.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.