Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:26

Нарушителей чистоты в Подмосковье обязали выполнить все предписания через суд

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 60 судебных процессах за неделю. В том числе 12 исков было подано с целью устранения управляющими организациями недочетов в обслуживании жилого фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

Большего всего нарушений были связаны с:

нарушением окрасочного слоя стен в местах общего пользования МКД;

подтоплениями и отсутствием уборки отходов в подвалах;

ремонтом козырьков и водостоков;

Обращение министерства в суд — это вынужденная мера борьбы с недобросовестными организациями. Теперь выполнить свои прямые обязательства нарушителей принудит суд.

Теперь нарушителям предстоит в установленные сроки исполнить все предписания, после чего пройти повторную проверку инспекторским составом министерства.

В ходе судебных процессов сотрудники министерства контролируют вступление в законную силу решений и отстаивают эти решения в судах вышестоящих инстанций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.