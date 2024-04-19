Наклейки сообщают жителям Долгопрудного о ремонте детских площадок

В Долгопрудном на некоторых детских площадках стали появляться наклейки. С их помощью жители проинформированы о том, что эксплуатировать поврежденные качели небезопасно, а также узнают, когда они будут отремонтированы, передает пресс-служба администрации городского округа.

Подобная наклейка появилась на детской площадке во дворе домов 8-10 по ул. Дирижабельной. У карусели необходимо было заменить подшипник, сделать это на месте невозможно. Поэтому ее демонтировали для ремонта, наклеили стикер с информацией. А сегодня карусель в исправном состоянии вернулась на место.

А на площадке, расположенной у дома 8/11 по улице Циолковского, вандалы разломали качели. И их тоже, как сообщает наклейка, починят к началу недели.

Как рассказали в МБУ «Благоустройство», чаще всего игровые элементы приходят в негодность по нескольким причинам. Вандальные действия, нарушение правил эксплуатации, погодные условия, особенно зимы, также влияют. Ну и фактор естественного износа элементов тоже существует.

Отметим, что всего в нашем округе насчитывается порядка 300 детских площадок, почти треть из них — на обслуживании МБУ «Благоустройство», другие — в ведении УК, учреждений культуры и спорта.

«Наша бригада объезжает детские площадки в плановом режиме, — рассказали в МБУ «Благоустройство». — Специалисты проводят детальный осмотр элементов, профилактические работы, ремонт на месте или демонтаж для последующего более сложного ремонта».

Так что, если увидели забавный стикер, знайте: о проблеме специалисты уже в курсе и делают все возможное, чтобы детям на игровой площадке было не только весело, но и безопасно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.