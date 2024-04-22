Наклейки продолжают рассказывать жителям Коломны о поломках горок и качелей

Если вы увидите на детской игровой площадке большой стикер с надписью «Я уже позвал на помощь ремонтников», значит, совсем скоро сломанные игровые элементы приведут в порядок. Дату ремонта тоже обязательно указывают в этой временной информационной табличке.

«Безопасность пребывания на детской игровой площадке — приоритет в содержании дворовых территорий. Наклейки сообщают ребятам и взрослым, что вышедшие из строя игровые элементы уже в работе и скоро будут функционировать в полной мере», — рассказали в управлении благоустройства администрации округа.

Сотрудники коммунальных служб проводят обследование каждой детской площадки, чтобы выявить сломанные элементы и в дальнейшем отремонтировать их или заменить на новые. Эта работа проходит на регулярной основе в процессе обслуживания.

«Такой вид взаимодействия с жителями особенно актуален в летнее время, когда дети на каникулах. Благодаря коротким предупреждающим текстам можно проинформировать о поломке, даже если она скрытая, а также сообщить о том, что двор не остался без внимания со стороны ответственной организации», — заключили в управлении благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.