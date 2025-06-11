Накануне Дня России «Россети» усилили контроль за работой сетевой инфраструктуры

На заседании штаба электросетевого комплекса заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов обозначил задачи по обеспечению работы в июньские праздничные и выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Приоритет — стабильное энергоснабжение зон массового скопления людей, транспортных узлов, жилых и социально значимых объектов. Особый акцент сделан на регионах с неблагоприятной обстановкой: там, где сохраняются паводки, высокая пожароопасность или ожидаются экстремальные погодные условия.

Все филиалы ПАО «Россети» и дочерние сетевые организации переведены на круглосуточное дежурство. Для ликвидации возможных аварий подготовлено порядка 11 тыс. бригад, включая более 600 мобильных групп. Для резервного питания потребителей может быть использовано 8 тыс. автономных источников суммарной мощностью 656 МВт.

В Москве и Подмосковье на страже надежного электроснабжения будут стоять специалисты компании «Россети Московский регион». Для ликвидации возможных нештатных ситуаций в готовность приведены 303 бригады, в которые входят 1198 специалистов, 363 единицы спецтехники и 190 передвижных дизель-генераторов общей мощностью 75 МВт.

Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергооборудования можно через круглосуточную бесплатную «Светлую линию» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220) и через виртуального помощника Электру в чат-боте компании «Россети Московский регион».