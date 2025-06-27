Найти мероприятия ко Дню молодежи можно в приложении «Добродел»

В последнюю субботу июня отмечается День молодежи. Все события, которые проходят в Подмосковье, можно найти в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение, перейти в раздел «Услуги» — «Туризм». Далее в поисковой строке ввести «День молодежи» и выбрать понравившееся событие. В карточке мероприятия указаны: адрес, дата и время, а также программа события.

Кроме того, в разделе «Туризм» можно найти подборку лучших глэмпингов Подмосковья, летних фестивалей под открытым небом и другие интересные маршруты и места для прогулок.

Портал «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья. Скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.