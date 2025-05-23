Надежность теплоснабжения повысится для жителей более чем 100 домов в Жуковском

20 мая в Жуковском начались работы по реконструкции тепловой сети, которая идет от котельной муниципального предприятия «Теплоцентраль» по улице Спасателей и частично по улице Мясищева. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы города Андроник Пак, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня выехал на место, чтобы проверить ход работ, наличие всех необходимых ограждений, техники, пообщаться с подрядчиком и руководством „Теплоцентрали“. Основные работы по реконструкции будут проводиться до конца августа. Далее уже приступим к пуско-наладке и благоустройству территории», — сообщил Андроник Пак.

Он также отметил, что данный участок сети не менялся уже очень много лет, поэтому благодаря реконструкции повысится теплоэффективность и надежность теплоснабжения для жителей, проживающих в домах по улицам Гагарина, Мясищева, Дугина, Левченко, Лацкова, Федотова, Солнечная, Гудкова, Мичурина, Клубная, Жуковского, Молодежная. Это более 100 домов. Положительные изменения также коснутся социальных объектов по улицам Гагарина, Баженова, Молодежная, Федотова, Лацкова, Луч, Клубная.

Работы по реконструкции подразумевают временные перекрытия участков дорог. Первый этап работ продлится до 20 июня. До этого периода будет перекрыт участок дороги на улице Менделеева — в районе самолета МиГ-21. Второй этап работ запланирован на 21 июня — 14 августа. В этот промежуток по улице Спасателей будет осуществляться только одностороннее движение — в сторону улицы Луч. В рамках третьего этапа, который запланирован на 15–18 августа, будет закрыт сквозной проезд по улице Спасателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.