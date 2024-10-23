Надежность электроснабжения повысили для более 4 тыс человек в Солнечногорске

В Солнечногорске завершили реконструкцию трансформаторных подстанций в деревнях: Горетовка, Белавино, Задорино и Радумля. «Россети Московский регион» заменили трансформаторы на более мощные: с 160 кВА на 630 кВа с возможностью увеличения до 1 000 кВа. Это улучшило надежность подачи электроэнергии в дома более 4 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего по программе повышения качества и надежности электроснабжения в Солнечногорске проводят работы более чем в 50 населенных пунктах.

Сотрудники «Россетей» устанавливают 14 автоматических пунктов секционирования и модернизируют 25 трансформаторных подстанций в Поварово, Ложках, Менделеево, Новой, Белавино, Алексеевском, Кривцово, Радумле, Жилино и других.

До конца года специалисты модернизируют 16 участков кабельных линий с заменой на кабельные линии большого сечения для увеличения пропускной способности и снижения потери напряжения в деревнях и садовых товариществах Хоругвино, Бухарово, Кочугино, Шелепаново, Никифорово, Литвиново, Переслегино, Судниково и прочих.

Также реконструируют четыре линии электропередач общей протяженностью более 40 км в населенных пунктах Овсянниково, Ложки, Пешки, Терехово, Есипово, Мошницы и Дулепово.

«В Солнечногорске проводят масштабную реконструкцию электросетевых объектов. Она улучшит пропускную способность линии электропередачи и кабелей, снизит потери напряжения и, как итог, повысит качество электроснабжения для наших жителей. В этом году компания «Россети Московский регион» также прокладывает резервные кабельные и воздушные линии на территории округа. Это обеспечит дополнительную возможность перезапитать потребителя в случае перебоя и минимизировать количество отключений», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Новые электросетевые объекты в Солнечногорске оснащают современным электрооборудованием: распределительными пунктами, кабельными линиями, блок-трансформаторами — для перераспределения и нормализации нагрузки ряда населенных пунктов.

Программа повышения надежности электроснабжения реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.