Надежность электроснабжения повысили для 2,6 тыс жителей Рузского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» на территории Рузского городского округа в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. активно выполняет работы по обновлению распределительной сети (0,4; 6-10 кВ), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты Рузского РЭС отремонтировали 7 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроснабжение более двух тысяч жителей, проживающих в населенных пунктах: д. Мамошино, с. Покровское, пос. Горбово, д. Слобода, п. Брикет, д. Палашкино, СНТ «Дербеновка».

Помимо этого, на участке воздушной линии 10 кВ энергетики заменили 500 метров алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод марки СИП. От данной линии запитано порядка 600 жителей села Никольское. Провод СИП обладает большим сроком службы и лучше противодействует неблагоприятным погодным условиям.

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание комплексу мероприятий, которые направлены на современное техническое обновление электросетевого комплекса, что позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Работы на территории Рузского г. о. продолжаются.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.