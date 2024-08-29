Надежность электроснабжения потребителей повысили в восточном Подмосковье

Специалисты службы подстанций компании на подстанции 110 кВ «Монино», которая располагается в одноименном населенном пункте округа Щелково, произвели замену одного масляного выключателя на современный элегазовый выключатель 110 кВ российского производства.

Изношенность и повышенная повреждаемость маслонаполненного оборудования являются основными причинами для замены старых, масляных выключателей на новые — элегазовые.

Используемый в элегазовом выключателе элегаз эффективен в качестве дугогасящей среды. Он не поддерживает горение, не стареет и не требует замены в течение 25 лет. А сам коммутационный аппарат компактен, требует минимальных затрат на эксплуатационное обслуживание, пожаробезопасен и в отличие от маслонаполненного оборудования не наносит вред экологии.

Современное оборудование, устанавливаемое на подстанции, соответствует всем техническим требованиям к подстанциям нового поколения, что значительно повышает надежность электроснабжения и эксплуатационную надежность.

В ближайшее время на ПС «Монино» будет установлено еще три элегазовых выключателя.

Работы ведутся в рамках реализации мероприятий программы реновации и модернизации подстанций 35/110/220 кВ и направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Благодаря проведенным работам повысятся надежность и качество электроснабжения порядка 60 тысяч бытовых потребителей.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и правительства Московской области», — отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.