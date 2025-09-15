Начинается сентябрьский прием показаний счетчиков

Передать показания можно:

• в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника с 6:00 до 23:00;

• через терминалы в офисах расчетного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.