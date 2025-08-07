На Загорской ГАЭС ведется монтаж нового оборудования распредустройства 35 кВ

На Загорской ГАЭС, крупнейшей гидроаккумулирующей электростанции России, проводятся масштабные работы по техническому перевооружению открытого распределительного устройства напряжением 35 кВ (ОРУ-35 кВ). Реконструкция выполняется в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро. Новое оборудование разработано и произведено отечественными предприятиями, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Распределительное устройство ОРУ-35 кВ обеспечивает питание собственных нужд станции. Проект реконструкции предусматривает полное обновление до конца года всего силового, коммутационного оборудования, защит и цепей вторичной коммутации, введенных в эксплуатацию в 1980-х годах.

В прошлом году в рамках модернизации на станции уже проведена замена двух масляных трансформаторов собственных нужд мощностью 4000 кВА и напряжением 15,75/6,3 кВ, а также разъединителей и трансформаторов тока. Вместо них установлены современные сухие трансформаторы, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками, повышенным уровнем пожарной и экологической безопасности.

До конца года предстоит завершить монтаж еще двух трансформаторов собственных нужд, а также установить новые элегазовые выключатели и ограничители перенапряжения (ОПН) 35 кВ и 6,3 кВ.

На сегодняшний день на площадке ОРУ-35 кВ ведутся строительные работы по сооружению нового маслоприемника и маслосборников, а также подготовка фундамента для дальнейшего размещения нового силового оборудования.

Кроме этого, в здании подстанционного пульта управления проводятся работы по монтажу новых шкафов РЗА, управления и контроля трансформаторов и коммутационного оборудования ОРУ-35 кВ, выполненных на современной микропроцессорной элементной базе. В отличие от аналоговой системы управления, новое оборудование обладает лучшей совместимостью с автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) станции, предоставляя широкие возможности для оперативного дистанционного управления и контроля.

Весь комплекс строительно-монтажных работ выполняют специалисты АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро). Трансформаторы изготовлены АО «ЛЗМ» (Московская область), шкафы РЗА поставляются группой компаний ЭКРА (г. Чебоксары).

«Реконструкция ОРУ-35 кВ призвана гарантировать устойчивую работу системы собственных нужд, обеспечивающей надежное функционирование генерирующего оборудования и всех ключевых систем станции», — отметил директор Загорской ГАЭС Виктор Жизневский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.