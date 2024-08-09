На Загорской ГАЭС в Подмосковье проводят работы по замене пускового устройства

В 2024 году на Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») заменят одно из двух пусковых тиристорных устройств (ПТУ), выработавших свой ресурс, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Масштабный производственный проект реализуется в рамках программы комплексной модернизации РусГидро. Переход на новое оборудование повысит безопасность и надежность работы не только энергопредприятия, но и энергосистемы в целом.

Пусковое тиристорное устройство, предназначенное для плавного пуска и остановки обратимых гидроагрегатов, является ключевым оборудованием гидроаккумулирующей электростанции.

ПТУ-2, эксплуатируемое на Загорской ГАЭС с 2007 года, подверглось значительному физическому износу и перестало отвечать современным требованиям, а расчетный срок службы оборудования, установленный заводом-изготовителем, истек.

В настоящее время на станции ведутся работы по обновлению всего комплекса оборудования. Модернизация ПТУ-2 предусматривает полную замену силовой части, включая реакторное оборудование, системы управления, цепей защит и измерений.

На данном этапе завершился демонтаж устаревшего оборудования. Строительно-монтажные работы ведутся в активной фазе: подготовлены фундаменты и опорные конструкции для размещения обновленных устройств, проложено более 20 км кабельных линий, установлена значительная часть высоковольтных силовых шкафов 15,75 кВ, обновлены шкафы с вторичным и вспомогательным оборудованием до 1кВ, выполняется подготовка для их присоединения к внешним связям.

Новейшее пусковое тиристорное устройство изготовлено специально для Загорской ГАЭС специалистами АО «ВНИИР». Современное российское оборудование обладает улучшенными техническими характеристиками, более развитой системой защиты и диагностики. После модернизации полная выходная мощность установки увеличится на 25%. Благодаря применению новых технологий время пуска гидроагрегатов станции существенно сократится.

Планируется, что обновленное ПТУ-2 введут в эксплуатацию в конце года после выполнения пусконаладочных работ и интеграции устройства в действующее оборудование станции.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.