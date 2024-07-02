На Загорской ГАЭС в Подмосковье начался капремонт гидроагрегата

На Загорской ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») приступили к плановому капитальному ремонту гидроагрегата № 6. Это единственный гидроагрегат на станции, который проходит капремонт в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Гидроагрегат эксплуатируется с 2000 года, его мощность — 200 МВт в турбинном режиме и 220 МВт в насосном режиме.

В целях повышения надежности работы оборудования раз в четыре года каждый из шести гидроагрегатов Загорской ГАЭС выводится в капитальный ремонт. По сравнению с текущим ремонтом, в типовой капремонт выполняется обслуживание и ремонтируются все его узлы, выполняется замена расходных материалов, проверяются настройки оборудования.

Ремонтные работы на гидроагрегате со станционным номером 6 ведутся в рамках ежегодной ремонтной кампании и продлятся 82 суток. За это время специалисты Загорской ГАЭС и Загорского филиала АО «Гидроремонт-ВКК», входящего в Группу РусГидро, проведут ревизию и дефектацию ключевых элементов гидроагрегата и узлов оборудования, восстановят эксплуатационные характеристики насос-турбины, механической и электрической частей генератора, а также вспомогательного оборудования.

В период проведения капремонта гидроагрегата будет выполнен капитальный ремонт силового трансформатора № 6 напряжением 15,75/500 кВ. Ввод в работу отремонтированного оборудования после проведения всех необходимых приемо-сдаточных испытаний намечен на сентябрь.

Ежегодная ремонтная кампания проводится с марта по ноябрь. В этом году, кроме капремонта гидроагрегата № 6, специалистами станции запланированы текущие ремонты всех шести гидроагрегатов, половина из которых успешно отремонтирована на сегодняшний день.

Параллельно ремонтной кампании, на Загорской ГАЭС продолжается модернизация и техническое перевооружение оборудования и гидротехнических сооружений. Программа предусматривает реализацию целого ряда крупных производственных проектов. Ведутся работы по техническому перевооружению оборудования ОРУ-35 кВ, модернизации систем возбуждения гидроагрегатов, замене пускового тиристорного устройства ПТУ-2. Запланированы мероприятия по усилению контроля перемещений компенсаторных секций напорных водоводов. Завершены работы по созданию дублирующего высокочастотного канала КВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС — Загорская ГАЭС.

В этом году на территории станции будет создан учебно-тренировочный полигон для отработки элементов спасения работников при проведении работ на высоте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для защиты людей и системы жизнеобеспечения в период паводков.

«В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идет активное таяние снега. А значит, мы должны держать руку на пульсе и внимательно мониторить ситуацию», — сказал Воробьев.