На всей территории Украины действуют экстренные отключения света

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На всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом рассказал генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, сообщает РИА Новости.

По словам Коваленко, в стране не действуют конкретные графики отключения.

«Будьте осторожны», — предупредил он.

В начале мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что страна потеряла около восьми гигаватт энергогенерации. По его словам, на восстановление поврежденных объектов нужен 1 млрд долларов.