На улице Полевой в Щелкове завершили ремонт сетей водоснабжения

ООО «Щелковский водоканал» завершило аварийно-восстановительные работы на участке водопроводной сети по адресу: улица Полевая, дом № 16. Специалисты предприятия произвели ремонт трубопровода диаметром 150 мм, устранив выявленные повреждения и восстановив надежную подачу воды потребителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проведенные работы позволили значительно повысить качество водоснабжения и обеспечить стабильную подачу воды в жилые дома, расположенные на прилегающих улицах. В зону улучшенного обслуживания вошли адреса: улица Сиреневая, дома № 6, 10, 14, 22а, 22б; улица Комсомольская, дома №б, 7 корпус 3; улица Космодемьянская, дом № 19; улица Полевая, дом № 16а.

Ремонт был выполнен в кратчайшие сроки. Водоснабжение потребителям было оперативно восстановлено. По информации ООО «Щелковский водоканал», все работы направлены на повышение надежности инженерных сетей в городе.

Водоканал продолжает системную работу по обновлению и модернизации сетей водоснабжения, особенно на участках с повышенной изношенностью коммуникаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.