сегодня в 16:46

На улице Мичурина в Химках завершили ремонт теплосетей

В Химках продолжается реконструкция систем теплоснабжения в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Специалисты ведут работы во всех микрорайонах округа, сообщает пресс-служба администрации округа.

У дома № 33 на улице Мичурина микрорайона Сходня завершен ключевой этап модернизации теплосетей. Специалисты заменили более 1 км тепловых сетей и обновили оборудование тепловой камеры.

Специалисты заменили изношенные трубы общей протяженностью 1040 метров, а также реконструировали две тепловые камеры: установили задвижки, которые обеспечат оперативное управление режимами работы сети и ее надежную герметичность.

Программа реконструкции предусматривает не просто замену старых труб, а внедрение более эффективных решений, в частности, более долгий срок службы.

Параллельно ведется работа по благоустройству территории. На участках ведут обратную засыпку траншей, укладку асфальтового покрытия и установку бордюрного камня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.