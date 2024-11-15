На улице Маркова в Дмитрове по просьбе жителей построят тротуар

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин провел выездную администрацию в МУП «ДУ ЖКХ». Она была тематической — обсуждали сферу ЖКХ и благоустройства. Поступило более 20 вопросов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым, кто пришел на выездную профильную администрацию, стал Михаил Сизых. Ему 94 года. «Самая наболевшая проблема — отсутствие тротуара вдоль нашего дома № 2 по улице Маркова. А дорога одна и для пешеходов, и для машин», — рассказал Михаил Владимирович руководителю муниципалитета.

К разговору о тротуаре присоединились и другие жители этого дома, среди которых — Валентина Кузина.



«Если надо, готовы собрать подписи жителей за тротуар. Понимаем, что часть деревьев, растущих впритык к фасаду дома, надо будет убирать. Но тротуар нам важнее, а деревья уже старые», — сказала Кузина.

Жительницы дома № 4 по улице Маркова также попросили о строительстве тротуара от контейнерной площадки к торцу их дома.

После завершения приема на профильной выездной администрации Иван Курданин вместе с жильцами побывал в их дворе, оценил ситуацию и дал поручение своему заместителю проработать вопрос и в ближайшее время построить тротуары, чтобы обеспечить жителям безопасное передвижение.

Кроме того, жители домов № 2 и 4 поблагодарили администрацию за проведенные работы по комплексному благоустройству дворовой территории: появились дополнительные парковочные места, новые спортивная и детская площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.