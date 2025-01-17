На улицах Клина в пятницу ограничат подачу отопления для проведения работ ЖКХ сегодня в 13:39 Фото - © Медиасток.рф

Клинский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» сообщает, что в пятницу для проведения ремонтных работ на магистральной тепловой сети будет временно ограничена подача отопления и ГВС с 9:00 до завершения работ в МКД по адресам: ул. Захватаева, ул. Мира, ул. Спортивная, ул. Гагарина, Бородинский пр., ул. Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По вопросам теплоснабжения можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу Клинского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» по телефону: 8 (496) 242-35-44. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем. «Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.