На уборку тротуаров в Клину вышел «Чистик»

В Клину уборкой тротуаров занимается малая коммунальная машина «Чистик» на шасси УАЗа от отечественного производителя — Липецкого завода. Она поражает производительностью в деле уборки тротуаров и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Чистик» используем на уборке дворов и тротуаров, общественных пространств. Машина оборудована навесом, щеткой и пескоразбрасывателем. Техника маневренная и легкая. Максимальная скорость 50 км/ч, за смену пробегает до 80 км. Летом ее можно будет использовать для полива и прометания дорог. То есть это полноценная многофункциональная коммунальная машина, только малого формата», — рассказал заместитель директора МБУ «Клинское Городское хозяйство» Илья Евстигнеев.

Внутри «Чистик» мало чем отличается от обычной буханки. Есть камеры, экран и дополнительные кнопки для оборудования. Имеются и нюансы. С большими навалами и мокрым снегом машине справляться тяжело. Для управления техникой требуется удостоверение тракториста и миниатюрная комплекция. Вместе с другой коммунальной техникой «спецбуханка» самоотверженно несет вахту на улицах города. Узнать «Чистика» легко, в анфас — по кабине, сзади — по фонарю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.