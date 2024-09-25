На центральной котельной Шаховской провели общеобластную тренировку

В городском округе Шаховская отработали легенду в рамках общеобластной тренировки по ликвидации аварийных ситуаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По сценарию в поселке Шаховская на котельной № 2 произошла разгерметизации на полное сечение газопровода высокого давления. При температуре воздуха минус 25 градусов было прекращено снабжение 30 многоквартирных домов и социальных объектов с общей численностью жителей 6240.

Такую легенду отработали сотрудники МПКХ «Шаховская» и аварийной спасательной службы «Мособлгаз» в ходе общеобластной тренировки по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Московской области.

«В оперативном режиме мы определили место утечки. Аварийная бригада прибыла на место в кратчайшие сроки и приступила к работе, выставив необходимые ограждения. Сотрудники „Мособлгаз“ оперативно перекрыли газопровод, в том числе в здании котельной, проверили помещения на предмет утечки газа. После завершения необходимых мероприятий, убедившись, что жителям ничего не угрожает, вновь начинаем подачу тепла», — прокомментировал заместитель главы городского округа Андрей Кондауров.

На место условной аварии выехал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.