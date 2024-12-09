На территории Ленинского округа установлены порядка 50 экопунктов

Развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора и популяризация сортировки отходов продолжаются в Ленинском городском округе. На территории муниципалитета уже установлены порядка 50 экопунктов для приема пластиковой тары, жестяных банок, текстиля и макулатуры, в том числе передвижной пункт, организованный волонтерами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Вторичная переработка позволяет вернуть максимум материалов в промышленный оборот, сократить расходы на вывоз мусора и снизить нагрузку на окружающую среду. Развитие культуры сортировки отходов является частью экологического воспитания граждан, в том числе подрастающего поколения. Это важный вклад в будущее нашего округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В Ленинском округе установлено свыше 600 синих контейнеров для раздельного накопления мусора, а также на Белокаменном шоссе в Видном работает площадка «Мегабак» для сбора автомобильных шин, отслужившей бытовой техники, старой мебели и других крупногабаритных отходов. Кроме того, в округе функционируют порядка 15 фондоматов для приема пластиковой тары и алюминия. Они установлены в муниципальных школах, а также на территории спортивных комплексов, МФЦ, в Расторгуевском парке, возле кинотеатра «Искра» и других общественных пространствах. Частными организациями на улицах округа размещены 30 экопунктов для приема макулатуры и 3 экобокса для текстиля.

«Дома мы сортируем мусор. Пластиковую, алюминиевую и другую упаковку от продуктов питания обязательно моем, так как пищевые отходы не примут в переработку. Регулярно участвуем в эко-акциях, которые проводятся в Ленинском округе», — поделилась местная жительница Арина Якимова.

В пресс-службе добавили, что акции по раздельному сбору отходов в различных территориях муниципалитета проводят ежемесячно.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.