На сегодня в Подмосковье в наличии 1,5 тыс. уборочной техники

«Объектов содержания у нас 20 тыс. — дворы, проезды, общественные территории. 110 у нас МБУ/МКУ, которые убирают общественные территории. Здесь цифра каждый раз падает — в этом году она уже будет меньше 100. Постоянно идет объединение, оптимизация муниципальных учреждений. Техники уборочной у нас на сегодня 1,5 тыс., малой механизации почти 900 и 10 тыс. у нас работников, но в основном здесь дворники указаны», — сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „Не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас также с этим согласен и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.