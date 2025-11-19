На сайте МосОблЕИРЦ появилась инструкция по переходу на электронный счет

Жители Подмосковья, которые хотят получать квитанции за ЖКУ в электронном виде, могут воспользоваться пошаговой видеоинструкцией на сайте МосОблЕИРЦ. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Чем же удобен такой формат? Электронный счет надежно хранится в личном кабинете и содержит все те же данные, что и бумажный аналог. Он не потеряется в почтовом ящике, а также помогает сохранять деревья. Кроме того, такой документ удобно оплачивать без комиссии, и при этом есть шанс выиграть приз. При необходимости электронную квитанцию всегда можно скачать или распечатать.

Для подключения услуги в личном кабинете на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» нужно зайти в раздел «Платежи», в настройках выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

Видеоинструкция «Как перейти на электронный счет» доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.