На регпортале Подмосковья оформили свыше 70 тыс выписок из домовой книги

С начала 2025 года на портале госуслуг Московской области подано более 70 тысяч заявлений на получение выписки из домовой книги. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга предоставляется в электронном виде. Она доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы», а также в мобильном приложении Добродел. В рамках услуги можно получить информацию о зарегистрированных лицах в помещении многоквартирного дома, сведения о которых передаются управляющими компаниями в МФЦ.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале, выбрать муниципалитет и заполнить онлайн-форму заявления. Получить можно 7 видов документов: выписку из домовой книги, справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных лиц, справку по лицам, которые были зарегистрированы по адресу на день смерти, справку о жилом помещении и зарегистрированных в нем лицах, архивную справку о регистрации.

Услуга предоставляется бесплатно в течение одного рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.