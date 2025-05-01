На регпортале Подмосковья обновили услугу по подготовке градпланов земельных участков

На региональном портале обновили услугу по подготовке градпланов земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы упростить оформление услуги, мы дополнили ее новыми сервисами. Один из них проверяет, было ли ранее уже подано, но не закрыто заявление. Другой анализирует кадастровый номер и выявляет, все ли в порядке с документацией на участок, если он попадает в зону комплексного развития территории. В каждом конкретном случае сервисы предлагают изучить алгоритм дальнейших действий. Также в рамках услуги теперь можно получить градплан на смежные земельные участки», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Градостроительный план является документом, где содержатся сведения о земельном участке, его границах и местоположении, ограничениях, техусловиях и т. д. Он необходим перед началом проектирования, строительства и реконструкции объектов.

Услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Исходно-разрешительная документация».

«Онлайн-услуга востребована среди жителей региона. С начала года ею воспользовались почти 22 тысячи раз», — добавила Куртяник.

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ответ направят в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья. За предоставление услуги плата не взимается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.