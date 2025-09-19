На регпортал Подмосковья поступило 2 тыс заявок на получение справок из военкоматов

С начала года комплексной услугой по выдаче справок военных комиссариатов на портале госуслуг Подмосковья воспользовались свыше 2 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках онлайн-услуги можно получить 25 видов справок по одному заявлению. Справки из военных комиссариатов требуются для оформления пенсии, пособий и прочих льгот. Запросить справку могут действующие и бывшие военнослужащие, а также члены их семей.

Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму: выбрать нужный военкомат, отметить нужные справки, указать свою категорию и приложить необходимые документы.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки». Предоставляется в течение 1 рабочего дня. Ответ поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.