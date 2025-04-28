На проблемной КНС № 27 в Пушкине установили два новых насоса

На объекте установлены два циркуляционных насоса производительностью по 2700 кубических метров в час. Смонтирован и запущен насос номер пять, производительностью 800 кубических метров в час. Мощность двигателя — 160 киловатт в час. Он предназначен для поддержания уровня содержимого в кессоне.

«Мы используем один основной насос большой производительности, а насос меньшей производительности обеспечивает поддержание уровня содержимого в кессоне. Ожидается прибытие после ремонта электродвигателя на 400 киловатт в час для насоса номер четыре. После его прибытия, сразу начнется его установка, что обеспечить нахождение в рабочем состоянии трёх больших насосов и один будет дополнительный для поддержания уровня в кессоне», — комментирует генеральный директор АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслав Эйхман.

Канализационная насосная станция № 27 в Пушкино — ключевой объект системы водоотведения Городского округа Пушкинский. Именно с аварийной ситуации на этой станции началась серия остановок других КНС, что привело к переполнению коллекторов, засорам, подтоплению подвалов жилых домов и даже разливам сточных вод на грунт и в водоемы округа.

22 января 2025 года главой округа Пушкинский был введен режим ЧС. Рабочие вручную очищали забитый нечистотами кессон. Работы по откачке стоков и очистке были организованы круглосуточно в 4 смены. 29 января удалось запустить 2 насоса и прекратить излив на рельеф. В настоящее время внештатная ситуация на КНС локализована. Выполнение ремонта на станции регулярно контролируют представители Администрации округа и депутатского корпуса. Все работы на КНС № 27 проводятся при поддержке Министерства Жилищно-коммунального хозяйства.