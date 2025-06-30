На предприятии «Теплоцентраль» в Жуковском проводится модернизация паровых котлов

Вместе с прокурором города Ильей Зайцевым он проверил ход выполнения инвестиционной программы предприятия. В настоящий момент на предприятии проводится модернизация двух паровых котлов БЭМ-25.

«Кроме того, проверили ход работ по госпрограмме в части установки нового водогрейного котла и реконструкции тепловой сети Ду 800 на улице Спасателей, при помощи которой осуществляется теплоснабжение всей юго-западной части города», — прокомментировал Андроник Пак.

Отметим, что котельная МП «Теплоцентраль» в городе основная, она обеспечивает теплом и горячей водой 98% многоквартирных домов и социальных объектов.

Добавим, что в связи с реконструкцией тепловой Сети на улице Спасателей в настоящий момент временно введено одностороннее движение на улице Спасателей. Движение с 26 июня осуществляется от улицы Менделеева до улицы Луч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.