На портале «Цифровой регион» Подмосковье занимает первое место по количеству ИИ-практик

На портале размещено 252 умных решения из 63 регионов России, из них 41 решение — от Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Предложенные решения могут быть изучены и поданы на пилотирование как бизнесом, так и государственными учреждениями. Также региональные власти России имеют возможность пополнить витрину готовыми проектами, тогда как ИТ-компании могут предложить свои разработки для цифровизации отраслей экономики Московской области», — добавили в ведомстве.

Второе месте по количеству ИИ-решений занимает Нижегородская область (20 решений), а тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ (16 решений).

В топ-3 отрасли по числу размещенных практик на открытой витрине цифровых проектов Московской области и регионов РФ входят: здравоохранение — 65 решений, государственное и муниципальное управление — 63, транспорт — 29.

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.