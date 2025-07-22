На портале госуслуг Подмосковья обновили услугу приватизации жилых помещений

На портале госуслуг Московской области обновили услугу приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда и подключили к ней искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Новая ИИ-технология автоматически распознает документы от пользователей. Теперь заявители могут самостоятельно проверять свои файлы. В перечень документов, которые анализирует искусственный интеллект, вошли паспорт гражданина РФ, вид на жительство, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также ряд других. ИИ позволяет сократить количество ошибок при заполнении электронной формы и ускорить обработку заявления», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут совершеннолетние жители региона, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. С начала года услугой воспользовались около 5 тысяч раз.

В Подмосковье искусственный интеллект обучен обрабатывать порядка 250 видов документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.

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