На портале госуслуг Подмосковья можно рассчитать стоимость вывоза стройотходов

Цифровой сервис на региональном портале госуслуг рассчитывает примерную стоимость вывоза строительных отходов перед отправкой заявления. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Правильный вывоз строительных отходов — это вклад в экологию нашего региона. Новый цифровой сервис, который рассчитывает предварительную стоимость вывоза, делает процесс более прозрачным для жителей. Кроме того, заявитель может выбрать удобный день вывоза отходов или перенести дату в момент подтверждения заявки», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Заказы на вывоз строительных отходов через региональный портал оформляются только с проверенными организациями. Вывезти можно: строительные смеси, кровельные материалы, блоки и кирпичи, доски, бревна, оконные рамы, керамическую и иную плитку.

Сервис «Вывоз строительных отходов» расположен на главной странице портала. Чтобы им воспользоваться, нужно авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.

После отправки онлайн-заявки, с заявителем свяжется оператор для подтверждения и согласования сроков и стоимости вывоза. Оплата за работу выполняется в день выполнения заказа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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