На подмосковных КПО определили лидеров выборки вторсырья за неделю

В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам на подмосковных КПО «Нева» и «Восток». До 70% отходов идет на переработку, 10-15% — вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов (в зависимости от спроса). Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На КПО «Нева» в городском округе Солнечногорск с 18 по 25 апреля лидерами выборки вторичного сырья стали ПЭТ-микс, три вида стекла (прозрачное, цветное), ПВД пленки, картон и макулатура.

С 18 по 25 апреля на КПО «Восток» в городском округе Егорьевск лидерами выборки вторсырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Продолжается реализация проекта дегазации первой карты полигона КПО «Восток» — доставлены буровая установка, буровые штанги, бур для сверления скважин доставлены на КПО. Подготовлен полный комплект труб для горизонтальных скважин и доставлен к месту бурения. Для оперативного выполнения работ по укладке дорог, формированию площадки для бурильной машины и хранения необходимых материалов наверху создан строительный городок.

Параллельно проводятся работы по формированию специальной дороги (полки) для прохождения техники. Для этого вскрыты откосы карты размещения хвостов. В связи с этим возможно более интенсивное выделение запаха по направлению ветра от источника запаха. Три экскаватора задействованы на прокладке дорог. Одна полка уже готова и засыпана грунтом, щебнем и песком, работы по формированию дороги продолжаются.

Работы по устройству скважин и горизонтального трубопровода, который в дальнейшем соединит скважины с газосборными станциями и системой сбора конденсата, продлятся до конца мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.