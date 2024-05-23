сегодня в 22:04

На подмосковных КПО «Нева» и «Восток» определили лидеров выборки вторсырья за неделю

В штатном режиме проходит сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам. До 70% отходов идет на переработку — 10-15% — вторсырье, 30% — компостируется в техногрунт, 25% — направляется на топливо из отходов. Сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции, очистные сооружения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На КПО «Нева» в городском округе Солнечногорск лидерами выборки вторичного сырья стали три вида стекла (прозрачное, цветное), ПЭТ-микс, ПВД пленки, картон и макулатура.

На КПО «Восток» в городском округе Егорьевск лидерами выборки вторсырья стали ПЭТ тара микс, ПЭТ прозрачный (бутылка для воды), картон, тетрапак, жесть пакетированная, жесть россыпью, прозрачное и цветное стекло, прозрачная и черная пленка ПВД, полипропилен.

Производственная программа предупредительного ремонта и технического обслуживания всего оборудования комплексов выполняется в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.