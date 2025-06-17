На ПМЭФ-2025 покажут переработку отходов в «Зеленом фургоне»

«Экологическое просвещение стало неотъемлемой частью деловых мероприятий, которые собирают огромное количество людей, неравнодушных к развитию нашей страны. На ПМЭФ по традиции будет представлена мастерская переработки „Зеленый фургон“. Ее посетители узнают о переработке отходов и принципах экономики замкнутого цикла, причем смогут получить новые знания на наглядных примерах. Прямо в фургоне волонтеры помогают делать сувениры из вторсырья — значки, брелоки, подставки для телефона», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

«Зеленый фургон» включает в себя стенд и передвижную мастерскую, оснащенную оборудованием для переработки пластика: электрошредером, инжектором, экструдером и ПЭТ-лодкой. Кроме того, здесь проходят обучающие мастер-классы.

В 2025 году фургон разместят перед павильоном G под открытым небом. Он будет доступен для посещения на протяжении всего форума — с 18 по 21 июня.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — выстроить в России эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений посвящено созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократить их захоронение до 50% и перерабатывать не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.