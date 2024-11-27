На пяти адресах Ленинского округа появилось новое освещение

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город» в Ленинском городском округе в 2024 году установили освещение на 5 адресах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Данный проект направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей», —сказал начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.

В рамках программы «Светлый город» новое освещение появилось в сельском поселении Совхоз им. Ленина, в районе д. Ближние Прудищи, от Зеленого шоссе до деревни Коробово, во дворе домов № 68 и 25 на проспекте Ленинского Комсомола, д. 68, а также на улице Садовой в деревне Тарычево.

«Адресный перечень мест установки уличного освещения был сформирован на основании пожеланий жителей путем голосования на портале «Добродел», — добавил Лосев.

В 2024 году в муниципалитете также заменили 2754 светильника на энергоэффективные и установили 20 шкафов управления системами наружного освещения. Создание благоприятной световой среды на улицах, площадях, в парках и скверах в Ленинском округе является приоритетной задачей для местных властей.

«Впереди нас ждут новые вызовы и задачи. Наша ответственность — быть готовыми к переменам, эффективно управлять имеющимися ресурсами, возможностями и, что самое главное, не забывать о главном ресурсе — доверии наших жителей. Уверен, что совместными усилиями с нашими жителями и активистами Ленинский округ продолжит свое развитие», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.