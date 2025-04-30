На период майских праздников компания «Россети» переходит на усиленный режим работы

Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов провел совещание штаба, на котором обсуждались меры по бесперебойному энергоснабжению потребителей в майские праздники и выходные. Он подчеркнул, что во всех 82 регионах присутствия компании будет усилен мониторинг работы электросетевого комплекса, сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

В заседании приняли участие руководители технических служб, подразделений безопасности и кадровых управлений всех филиалов и дочерних сетевых организаций.

Особый акцент сделан на защите энергообъектов — как физической, так и информационной, а также на работе в регионах с неблагоприятными погодными условиями, где возможны паводки и природные пожары.

Организовано круглосуточное дежурство руководящего состава ответственных подразделений. Для оперативного устранения аварий подготовлено около 10,8 тыс. аварийных бригад (53 тыс. специалистов и 27 тыс. единиц техники), включая 600 мобильных групп, способных работать за пределами своих зон ответственности. В случае необходимости может быть использовано 8 тыс. резервных источников питания общей мощностью 656 МВт.