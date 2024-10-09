Глава Можайского округа обсудил запуск отопительного сезона и подготовку к зимнему периоду
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского округа
Актуальную повестку глава Можайского округа Денис Мордвинцев обсудил на оперативном совещании с сотрудниками администрации, начальниками территориальных отделов, руководителями служб и ведомств Можайского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
7 октября запустили подачу отопления в многоквартирные дома.
«Держу на контроле ситуацию с тем, что не во всех квартирах стало сразу тепло — оперативно отработали этот вопрос с ответственными сотрудниками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации. Раньше всех начали отапливать социальные объекты — с 29 сентября. На данный момент во всех учреждениях здравоохранения и образования комфортная температура», — сказал глава.
На совещании большое внимание уделили готовности техники к зимнему периоду.
Обсудили готовность служб и техники к погодным условиям в период холодов и снега. В содержании муниципальной дорожной сети, а также дворовых, общественных территорий и проездов будут задействованы 33 единицы техники ЕДТЦ и 18 единиц техники подрядной организации ЗАО «ДСПМК» — тракторы, мини-тракторы, грейдеры и снегоуборочные машины.
Также подрядчик заключит договоры для увеличения количества снегоуборочной техники.
Готовность к зимнему периоду: содержание дорог и тротуаров были на повестке дня.
С прошлого года в запасе осталось 602 т пескосоляной смеси, используемой для обработки дорог общего пользования. Подрядная организация уведомила о наличии 1100 т смеси. Также к использованию готовы чистый песок и техническая соль в необходимом количестве.
Также на этой неделе глава муниципалитета запланировал выезд по местам базирования дорожной техники для проверки.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.