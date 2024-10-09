Глава Можайского округа обсудил запуск отопительного сезона и подготовку к зимнему периоду

Актуальную повестку глава Можайского округа Денис Мордвинцев обсудил на оперативном совещании с сотрудниками администрации, начальниками территориальных отделов, руководителями служб и ведомств Можайского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

7 октября запустили подачу отопления в многоквартирные дома.

«Держу на контроле ситуацию с тем, что не во всех квартирах стало сразу тепло — оперативно отработали этот вопрос с ответственными сотрудниками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации. Раньше всех начали отапливать социальные объекты — с 29 сентября. На данный момент во всех учреждениях здравоохранения и образования комфортная температура», — сказал глава.

На совещании большое внимание уделили готовности техники к зимнему периоду.

Обсудили готовность служб и техники к погодным условиям в период холодов и снега. В содержании муниципальной дорожной сети, а также дворовых, общественных территорий и проездов будут задействованы 33 единицы техники ЕДТЦ и 18 единиц техники подрядной организации ЗАО «ДСПМК» — тракторы, мини-тракторы, грейдеры и снегоуборочные машины.

Также подрядчик заключит договоры для увеличения количества снегоуборочной техники.

Готовность к зимнему периоду: содержание дорог и тротуаров были на повестке дня.

С прошлого года в запасе осталось 602 т пескосоляной смеси, используемой для обработки дорог общего пользования. Подрядная организация уведомила о наличии 1100 т смеси. Также к использованию готовы чистый песок и техническая соль в необходимом количестве.

Также на этой неделе глава муниципалитета запланировал выезд по местам базирования дорожной техники для проверки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.