На оперативном совещании в Павловском Посаде обсудили вопрос водоснабжения

В Павловском Посаде 28 июля глава округа Денис Семенов провел оперативное совещание с представителями всех ключевых служб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной темой стали вопросы водоснабжения, благоустройства, подготовки к осенне-зимнему периоду и организации массовых мероприятий.

«Спешу сообщить, что мы переключили центр Павловского Посада на собственные скважины. Ожидается, что это положительно повлияет на качество водоснабжения и стабилизирует подачу ресурса. Теперь основное внимание мы переключаем на Большие Дворы — там предстоит масштабная работа. Я поручил Мособлводоканалу держать эту задачу на особом контроле», — отметил Денис Семенов.

Управляющие компании продолжают усиленную подготовку многоквартирных домов к отопительному сезону — проводят опрессовку домов.

Службы округа ведут работы по сезонному благоустройству: окос травы, уборка мусора, ремонт детских площадок.

Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам состояния дорог.

«Здесь остаются претензии к работе Мосавтодора: окос травы и уборка смета провод ятся недостаточно быстро. Поручил ДРСУ в жаркую погоду уделять повышенное внимание аэрации дорожного полотна для обеспечения его надежности и комфорта жителей», — сказал Семенов.

В тесном контакте с территориальными отделами были разобраны насущные проблемы, которые поступают от жителей: вопросы передаются через старост поселений и председателей уличных комитетов.

«Эти обращения всегда находятся в центре нашего внимания, и мы намерены максимально быстро находить решения. Работа продолжается, и я буду держать вас в курсе всех важных новостей. Всем продуктивной недели!» — подчеркнул глава округа.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.