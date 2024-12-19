На онлайн-формат голосования переведут не менее 50% домов Подмосковья в 2025 г

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел итоговую в этом году встречу с инспекторским составом ведомства, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В числе достижений 2024 года были отмечены:

улучшение ситуации по запаркованности дворовых территорий;

проактивная подготовка к ОЗП;

внедрение новой системы мониторинга коммунальной техники;

пополнение кадрового состава коммунальных служб региона.

«Результаты нашей полугодовой работы видны уже сейчас. Ежедневно получаем от жителей положительную обратную связь, а это значит, что мы движемся в правильном направлении. Спасибо каждому за работу! В планах на следующий год — перевести на онлайн-формат голосования не меньше 50% домов Подмосковья. Акцент сделаем на разъяснительную работу с населением, организуем поквартирный обход. Важно донести до каждого жителя преимущества системы „ГИС ЖКХ“. Принятие всех ключевых решений собственниками, будь то выбор УК, голосование за благоустройство дворовой территории должно быть удобно, прозрачно и понятно жителям», — отметил Владислав Мурашов.

Прошла торжественная церемония вручения ведомственных наград за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей сотрудникам территориальных управлений ведомства, а также обеспечивающих круглосуточную работу по ликвидации ЧП специалистам управляющих компаний.

В рамках мероприятия также была презентована новая форменная одежда и знаки отличия сотрудников Министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.