На водозаборном узле в Дмитрове близятся к завершению ремонтные работы

В Дубне реконструкция ВЗУ на Пушкинской осуществляется в рамках региональной программы «Чистая вода». На данный момент подрядчик уже пробурил две новые скважины вместо старых, которые исчерпали свой ресурс. Также был возведен фундамент для резервуаров чистой воды и станции обезжелезивания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стройплощадке трудятся 10 человек и две единицы техники. Бригада специалистов подрядной организации была увеличена для скорейшего монтажа технологического оборудования, комплекса фильтров и насосов.

Недавно на ВЗУ побывал глава Дмитровского округа Илья Поночевный. Он провел встречу с представителями подрядной организации и дирекции «Некрасовского водоканала». Глава муниципалитета отметил, что все работы должны осуществляться строго по графику и с соблюдением всех требований, прописанных в техническом задании.

После завершения реконструкции ВЗУ № 1 качество воды улучшится для 14 тысяч жителей, проживающих в микрорайонах Маркова и Аверьянова, а также на соседних улицах Дмитрова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.