На очистных сооружениях в Шатуре поселились бобры

Эти животные, как настоящие инспекторы природы, очень чувствительны к чистоте воды и селятся только в благоприятных условиях. Причина их появления — целый комплекс профилактических мероприятий специалистов «Мособлводоканала».

Что было сделано:

внедрены передовые технологии очистки сточных вод;

применены инновационные микробиологические препараты, которые эффективно восстанавливают естественную микрофлору водоемов.

Мощность очистных сооружений составляет 1 000 куб. м в сутки, в их комплекс входит: элементы механической, биологической и физико-химической очистки, а также сооружения для доочистки, обеззараживания и обработки осадка.

Присутствие бобров абсолютно безопасно как для самой экосистемы, так и для жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.