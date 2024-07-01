Тарифы на услуги ЖКХ повысили в РФ с 1 июля

Со второй половины текущего года произошло повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Это первое повышение тарифов с 2022 года. Соответствующее распоряжение российского правительства № 3147-р от 10 ноября прошлого года подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В документе прописан свой индекс для каждого субъекта страны, а также предельно допустимые отклонения. Так, минимальный размер повышения наблюдается в Хакасии— 4%, а максимальный (15%) — в Забайкальском крае.

В Подмосковье индекс изменения платы за ЖКУ утвержден постановлением губернатора региона от 15 декабря 2023 года № 452-ПГ. Он составил 10,7%. Новые размеры тарифов можно посмотреть сайте областного комитета по ценам и тарифам.

В столице распоряжением мэра предельный индекс установлен на уровне 11%.

Также с 1 июля отменена комиссия за оплату услуг ЖКХ для пенсионеров, многодетных родителей и члены таких семей старше 18 лет, инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.