На модернизацию системы теплоснабжения Подмосковья направят 60 млрд рублей

За 3 года на модернизацию котельных и сетей в Московской области планируется направить более 60 млрд рублей, следует из проекта бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета.

За 3 года планируется модернизировать свыше 500 котельных, более 330 из которых введут в работу уже в 2025 году. Также в планах — обновить свыше 560 км сетей, из них 490 км введут в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.