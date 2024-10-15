На модернизацию объектов теплоснабжения в Подмосковье выделят 90 млрд рублей

Для реализации трехлетней программы модернизации системы теплоснабжения в Подмосковье выделят 90 млрд рублей. Настолько масштабной программы модернизации нет ни в одном регионе России, сообщил вице-губернатор, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

По словам министра, большинство действующих в регионе котельных были созданы в 1960–1970-е годы. В настоящий момент они нуждаются в модернизации. По этой причине во время подготовки к зимнему периоду текущего года провели 170 мероприятий общей стоимостью 12 млрд рублей. Речь идет о полном ремонте и модернизации 38 котельных и 185 км теплосетей. Также были запланированы мероприятия, которые начнутся в текущем году, но будут иметь долгосрочную перспективу.

«В целом трехлетняя программа, которая по теплоснабжению будет реализована в Московской области, с учетом средств программы модернизации коммунальной инфраструктуры, нам правительством Российской Федерации будет предоставлено 90 млрд рублей. Такой масштабной программы по модернизации теплоснабжения ни в Московской области, ни в каком-либо другом регионе не было», — рассказал Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.