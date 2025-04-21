На КПО Подмосковья запустили систему для устранения запахов

На комплексе по переработке отходов «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, завершился монтаж системы нейтрализации неприятных запахов «Мокрый барьер». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Принцип работы заключается в устранении запахов жидкостью, в составе которой органические соединения, эфирные масла и вода. По системе мокрого барьера раствор поступает в атмосферный воздух по трубопроводу и распыляется под давлением с помощью форсунок. При этом он создает завесу и уничтожает, а не маскирует запах. Жидкости абсолютно безопасны для человека и окружающей среды.

Барьер установлен в четырех зонах комплекса. Общая протяженность системы составляет 1 690 метров. Ориентировочно каждый час выполняется 60 циклов распыления.

Управление мокрым барьером осуществляется автоматически с учетом полученных данных о концентрации химических элементов в воздухе, скорости и направлении ветра, температуре и влажности воздуха. Для этого комплекс оборудован метеостанцией.

В зависимости от атмосферных показателей система автоматически выбирает программу работы насосов высокого давления и периодичность распыления. Также предусмотрена возможность варьирования концентрации рабочего раствора в зависимости от интенсивности запахов.

«Мокрый барьер» будет работать в круглосуточном режиме до наступления осенних заморозков. Система служит дополнительной защитой от неприятных ароматов в летний период.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.