На котельной № 1 в Красноармейске начались работы по капремонту котла

Избежать перебоев с подачей тепла в зимний период помогает своевременная диагностика и ремонт оборудования котельных. В Красноармейске на котельной № 1 обслуживающая компания ООО «ТеплоВодоснабжение» приступила к работам по капитальному ремонту котла, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Такие мероприятия проводят после определенного времени наработки агрегата. При ремонте разбирается обмуровка котла, которая служит основной теплоизоляцией. Затем специалисты проводят ревизию внутренних труб: экранных, конвективных и других.

Котел сконструирован таким образом, что трубы, которые отслужили свой срок, могут быть демонтированы, а на их место вварены новые. Во время работ на объекте заменят запорную арматуру, проверят все стыки, газовое оборудование, системы подпитки и дымоудаления. Затем проведут гидравлические испытания, восстановят обмуровку и проведут пробную топку.

Аналогичные работы провели на другом котле осенью прошлого года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.