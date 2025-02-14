На контейнерных площадках в Коломне установят 40 камер видеонаблюдения

В городском округе Коломна в этом году установят 40 камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Только за второе полугодие прошлого года было зафиксировано более трех десятков случаев незаконного выброса различных видов отходов возле контейнерных площадок, причем больше 10 из них были связаны со строительными и крупногабаритными отходами.

В округе уже установлены и действуют 41 камера видеонаблюдения за площадками ТКО. Адреса для их установки определили после анализа ситуации, которая складывается на них — в результате отобрали самые проблемные точки. В их числе — улицы Дачная, Южная, Шилова, Толстикова и другие. Кстати, по многим адресам в обзор камеры попадают не только сами контейнеры, но и подъездные дороги к ним, так как часто для незаконного вывоза и сброса крупногабаритного и строительного мусора нарушители используют автотранспорт.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами предусмотрен штраф. Для физических лиц он составит от двух до трех тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность — от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 100 до 250 тысяч рублей.

В прошлом году за незаконную утилизацию отходов в Коломне с нарушителей было взыскано более 700 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.